Москва, 13 августа, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Московские власти научились оперативно реагировать на кризисные ситуации и изменения. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы Владимир Ефимов, 13 августа сообщили в московском комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

По его словам, во время пандемии экономика Москвы показала гибкость и устойчивость, а на сегодняшний день — вернулась к работе в обычном режиме. Ефимов считает, что власти столицы научились принимать решения с учетом мнения предпринимателей.

Заммэра считает, что московские меры поддержки стали лучшими среди крупнейших городов мира. В частности, приняты четыре пакета антикризисных мер общим объемом 85 млрд рублей.

По состоянию на 1 августа меры поддержки охватили 37,6 тыс. организаций, в которых работают более 765 тыс. человек.