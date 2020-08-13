Минск, 13 августа, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Массовые беспорядки в Белоруссии, которые начались после состоявшихся 9 августа выборов президента страны, носили скоординированный характер. Об этом 13 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусский Следственный комитет (СК).

ИА REGNUM Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей

«В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям», — приводит агентство сообщение СК Белоруссии.

Также в нем указывается, что, по данным следствия, в толпе находились провокаторы, подстрекавшие других протестующих к насилию против правоохранителей и провоцировавшие этим последних на принятие силовых мер, после чего сами провокаторы удалялись от мест столкновений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.