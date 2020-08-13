Вашингтон, 13 августа, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Автопроизводитель Ford собирается объявить об отзыве 500 тыс. кроссоверов Edge и Lincoln MKX в США. Об этом сообщается на сайте компании.

Символика автомобилей FORD

Отмечается, что под отзыв попадают модели Edge, собранные в период с 2015 по 2018 годы, а также автомобили MKX, изготовленные с 2016 по 2018 годы. Причина — возможная утечка тормозной жидкости.

Кроме того, эта отзывная кампания коснулась автомобилей Ford F-150 2020 года и Lincoln Corsair 2020 года. У F-150 причиной отзыва послужило неправильное крепление гайки между аккумуляторной батареей и стартером. В случае же с Lincoln отзывается около трёх тысяч машин из-за недостаточного зазора между левой и правой пружинами и кронштейном передней тяги.

В компании заверили, что сообщений от владельцев об авариях из-за неисправной тормозной системы пока не было.

Ранее компания Honda объявила в США об отзыве на ремонт более 600 тыс. автомобилей. Обнаруженные дефекты носят различный характер — от неисправной «приборки» до примерзания замков на дверях.

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