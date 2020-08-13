Минск, 13 августа, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах. Женщины с раннего утра выстраиваются в «цепь солидарности». Об этом сегодня, 13 августа, сообщается в Telegram-канале портала Tut.by.

(сс) Hiqoca Акция солидарности с задержанными. Минск

Читайте также: В Минске «в целях безопасности» закрыты семь станций метро

Небольшие акции солидарности проходят возле станций метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, а также на проспекте Независимости. Часть участников акции держит в руках цветы. Проезжающие мимо автомобилисты громко сигналят. Сотрудники правоохранительных органов пока не принимают никаких действий, чтобы разогнать активистов.

https://twitter.com/tutby/status/1293825614827454464

Отмечает, что в живую цепь также выстроились медицинские работники первой городской больницы Минска.

Также по теме: Премьер-министр Чехии назвал события в Белоруссии скандальными

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске и других городах Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов. В ходе силового подавления акций протеста пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны. Накануне вечером, 12 августа, «в целях обеспечения безопасности пассажиров» в Минске были закрыты семь станций метрополитена — «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодёжная».