Киев, 13 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Экспорт электроэнергии Украиной в июле 2020 г. достиг 133 млн кВт-час, сообщила 12 августа компания «Укрэнерго».

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Отмечается, что этот показатель на 30% больше, чем в июне нынешнего года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 85,7% электроэнергии в июне экспортировалось в Польшу (114 млн кВт-час). Кроме этого, впервые с сентября 2014 года возобновился экспорт электроэнергии в Белоруссию — за июль туда было поставлено 12 млн кВт-час, что составляет 9% от общего объема экспорта. Также в июле возобновился экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию, информирует компания.

Напомним, что согласно официальным данным, Украина в январе-июле 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., заработав в общей сложности $188,664 млн.