Санкт-Петербург, 13 августа, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Самыми угоняемыми автомобилями в Петербурге оказались машины корейских марок KIA и Hyundai. Они опередили в первой тройке «рейтинга» угонов российский бренд LADA. А в списке самых угоняемых моделей корейские иномарки вообще заняли первые 7 из 10 позиций. Об этом сообщили ИА REGNUM в аналитическом центре «Цезарь Сателлит».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в Санкт-Петербурге

По данным аналитиков, в первой половине 2020 года в Петербурге количество угонов автомобилей сократилось на 37%. За январь — июнь 2020 года было похищено 1146 машин, а за первую половину прошлого года — 1830 автомобилей. Главной причиной «падения рынка угонов» эксперты считают ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

«Закрытие границ с соседними республиками сделало недоступными рынки сбыта угнанных автомобилей массового сегмента, — отметил глава петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. — На снижение активности автомобильных преступников также повлияли действия полиции: в конце прошлого года и начале этого было выявлено несколько крупных отстойников для похищенных автомобилей и цехов по перебивке идентификационных номеров. Задержано несколько групп злоумышленников».

Рейтинг самых угоняемых моделей автомобилей возглавляет Hyundai Solaris. Правда, за первое полугодие число похищений этой иномарки сократилось на 61% по сравнению с тем же периодом 2019 года. На втором месте — KIA Rio (минус 50%), на третьем — KIA Sportage (минус 5%). Также в числе самых угоняемых машин в Петербурге — Hyundai Tucson (+8%), Hyundai Creta (+59%), KIA Optima (минус 6%), KIA Cee'd (минус 66%), Nissan Qashqai (минус 29%), Ford Focus (минус 63%), VW Polo (минус 5%).

В формате брендов самой популярной маркой у угонщиков по итогам первого полугодия стала KIA (минус 45%), затем Hyundai (минус 41%). Замыкает тройку отечественная LADA (минус 32%).

«В топ-10 рост угонов отмечен только у одной марки — Honda (113%). Спрос на автомобили этой марки у угонщиков был отмечен уже в конце прошлого года», — предупреждают аналитики.

В связи с постепенной отменой ограничений в регионах и на границах аналитики ждут нового роста числа угонов.

«В регионах сбыта угнанных машин за время изоляции сформировался высокий отложенный спрос, а с открытием границ похищений автомобилей станет еще больше. Помимо моделей массового сегмента, будут востребованы премиальные кроссоверы, которые, как правило, поставляются на продажу в государства Средней Азии. Возобновится и канал сбыта угнанных автомобилей для разбора на запчасти в Республику Беларусь», — отметил Василий Курсин.