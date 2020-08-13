Прага, 13 августа, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Чехия не планирует отказываться от услуг Росатома по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». Об этом заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш в интервью газете «Млада фронта Днес».

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Премьер-министр прокомментировал предложение государственного секретаря США Майкла Помпео, который лоббировал интересы компании «Вестингауз».

Бабиш сказал, что Чехия действует в соответствии с законами Евросоюза и не может никого устранять из тендера на строительство энергоблока. «Это я ему ясно объяснил и думаю, что он это понял», — сказал премьер-министр.

Напомним, 12 августа Майкл Помпео заявил, что участие России в развитии инфраструктуры Чехии может подорвать независимость республики. Госсекретарь посетил Прагу с официальным визитом.