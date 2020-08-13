Киев, 13 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Самое важное для властей Украины в ситуации с Белоруссией — привлечь внимание Европы к «агрессивным манипуляциям Кремля», заявил 13 августа украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Эксперт таким образом прокомментировал сделанное накануне обращение экс-президента страны Петра Порошенко к властям Белоруссии.

«Порошенко, по сути, обнародовал пошаговый план действий Украины относительно ситуации в Беларуси… Но на самом деле важна не инструкция по желаемым дипломатическим усилиям украинской власти, потому с этой проблемой Европа гарантированно разберется и без Зеленского, проинструктированного или нет», — заявил Голобуцкий.

По его словам, с одной стороны, «прекрасно», что офис президента и лично Зеленский не вмешиваются во внутреннюю политику Белоруссии и держатся в стороне от противостояний в этой стране.

«Но очень плохо, что нынешней украинской власти никто не объяснил, как и почему ситуация в Беларуси является угрожающей для Украины… И почему нам важно привлечь к этим угрозам внимание европейских партнеров. Хотя, возможно, заявление Порошенко как-то повлияет», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренкообъяснил, почему события в Белоруссии ведут к полной катастрофе для Украины. По его словам, Украина получит тысячу километров границы со страной, «которая де-юре или де-факто находится в управлении Кремля», то есть — попадает в окружение.