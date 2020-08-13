Тбилиси, 13 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Правительство Грузии выделит субсидии компаниям, закупающим у фермеров нестандартные яблоки. Об этом, как сообщает «Общественное телевидение», 13 августа на совещании правительства рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария.

Pxhere.com Яблоки

Глава грузинского правительства отметил, что стоимость яблок на международных рынках упала, поэтому необходимо поддержать отечественных аграриев. Если государство будет выплачивать закупщикам по 10 тетри (около 2,4 руб. по курсу) за каждый приобретенный килограмм, то фермеры смогут продавать яблоки по цене 22 тетри (около 5,2 руб. по курсу) за килограмм.

«Все компании, которые подключатся к штабу закупок, который будет создан специально для реализации яблок, получат эту субсидию в размере дополнительных 10 тетри. Эта программа продлится до декабря 2020 года», — сказал Гахария.

Стоит отметить, что ранее правительство Грузии объявило о субсидиях на закупку винограда. Виноделам будет выплачено по 30 тетри (около 7,2 руб. по курсу) за килограмм.