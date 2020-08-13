Вологда, 13 августа, 2020, 11:45 — ИА Регнум. За сутки в Вологодской области выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией выросло в регионе до 2772. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии на Вологодчине выздоровели от новой коронавирусной инфекции 2339 человек, 29 скончались. На лечении с COVID-19 находятся 404 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Вологды заявил о повторных случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2.