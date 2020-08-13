Вашингтон, 13 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Представители Демократической партии США должны выступить с открытым осуждением движения «Антифа». Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос о его вероятном сопернике на президентских выборах демократе Джозефе Байдене и сенаторе от Калифорнии Камале Харрис.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Американский лидер считает, что и им следует заявить, что они осуждают это леворадикальное движение и считают его террористической организацией. При этом Трамп полагает, что демократы боятся публично об этом заявить и делают вид, что не знаю, что такое «Антифа». По мнению Трампа, «Антифа», «по сути, является частью кампании» Байдена в преддверии выборов.

Глава государства указал на то, что беспорядки не утихают в тех штатах, где у руля находятся демократы. При этом сотрудники федеральных силовых ведомств могли бы быстро навести здесь порядок, но для этого нужно согласие местных властей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединённых Штатах движение «Антифа» может быть признано террористическим. Глава Белого дома обвинил «Антифа» в участии в беспорядках в крупных городах страны, вспыхнувших в стране после убийства сотрудниками полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Известно, что с начала национальных беспорядков ФСБ уже открыло более 300 расследований в отношении анархистов: их будут судить по статьям о терроризме.