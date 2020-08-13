* талибам — запрещённая в России организация

Москва, 13 августа, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Американцы, вошедшие в Афганистан под предлогом войны с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вынуждены уходить, так как проиграли своему собственному детищу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майка Помпео, который пообещал, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердится информация о ее сговоре с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

«А что ему еще остается делать? Американцы, вошедшие в Афганистан в 2002 году под предлогом борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эту самую борьбу проиграли. И сейчас они вынуждены уходить из Афганистана, — сказал Вассерман. — Причем об уходе они договариваются именно с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не с той властью, которая там сформировалась их усилиями. Но не могут же они признавать, что проиграли своему собственному детищу. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал еще на рубеже 1980−1990-х годов Пакистан, но создал именно с американской подачи. В те времена Пакистан был под почти полным контролем именно США. Теперь США надо объяснить, что хоть они и проиграли, но такой силе, которой не очень стыдно проиграть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин заявил, что, обвиняя РФ, Помпео осуществляет операцию прикрытия.