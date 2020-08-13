Сеул, 13 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил более мощную версию Hyundai Elantra N Line. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundainews.com Hyundai Elantra N Line 2021

Под капотом рестайлингового авто работает 201-сильный четырехцилиндровый турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 л. Силовой агрегат работает с 6-скоростной механической трансмиссией. Покупателям также доступна версия модели с 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением.

Внешне модернизированная N Line выделяется доработанной решеткой радиатора с более тонкой сеткой, чем у базового седана, а также модернизированным бампером с воздухозаборниками трапециевидной формой по углам.

Кроме того, автопроизводители оснастили чёрной отделкой корпуса зеркал, а на корме установлен небольшой спойлер, небольшой диффузор и пара хромированных патрубков выхлопной системы.

Когда начнутся продажи нового Elantra N Line и сколько он будет стоить, пока неизвестно.

Ранее в Hyundai заявили, что в компании планируют создать новую марку Ioniq для будущих электрокаров.

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