Москва, 13 августа, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Реальное падение прибыли российского бизнеса в марте — мае составляет не рекордные 67%, а ещё более крупные значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По его словам, в исследовании, показавшем рекордное падение прибыли российских компаний весной 2020 года, не были учтены субъекты малого предпринимательства. А ведь именно среди них немало наиболее пострадавших бизнесов.

«Если бы в подсчетах участвовали малые и микропредприятия, то падение прибыли составило бы 70−75%. Наибольший урон понесли не Газпром со Сбербанком, а кафе, рестораны, непродовольственный ретейл, визовые центры и туркомпании, в основном являющиеся малыми предприятиями», — сказал Манкевич.

Экономист напомнил, что Минэкономразвития РФ прогнозировало падение ВВП во втором квартале на 9,6%. Однако по факту спад оказался на уровне 8,5%. В третьем квартале, вероятно, будет околонулевая динамика с выходом в плюс в четвертом квартале. Текущий кризис показал, что в России есть мощная IT-отрасль, представленная «Яндексом», Mail.ru и «Лабораторией Касперского», а также сильный e-commerce, считает глава РАСПП.

«Именно IT-компании, сельское хозяйство и его экспорт, а также сектор цветной металлургии станут драйверами посткризисного восстановления экономики. Также сейчас перед Россией открывается окно возможностей для развития отечественной фармацевтики благодаря открытию и потенциалу экспорта вакцины от COVID-19, тем более страна уже получила запрос на 1 млрд доз со всего мира», — заявил Манкевич.