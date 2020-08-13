Нефтеюганск, Югра, 13 августа, 2020, 11:37 — ИА Регнум. В Югре два медведя украли у дорожников несколько конусов. Видео с фактом кражи выложено в паблике «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/eto_yugansk_detka Момент хищения

Косолапые воры орудовали на 820 км трассы Нефтеюганск-Ханты-Мансийск. Комментаторы видео полагают, что медведи, как обычно, вышли на трассу в поисках еды. Но увидев оранжевые конусы, которые дорожники ставят на дорогу во время ремонта, не могли пройти мимо лёгкой добычи.

Отметим, что медведи в Югре продолжают выходить в люди — в города и посёлки. В том же паблике есть июньская видеозапись, запечатлевшая, как жители деревни Ярки в Ханты-Мансийском районе прогоняют хозяина тайги с центральной улицы. На видео есть момент, как медведь пробегает мимо детей. Комментаторы напоминают, что медведь — это не домашний питомец, а дикий хищник, способный растерзать человека за несколько минут.