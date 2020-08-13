Калуга, 13 августа, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Калуге три несовершеннолетние девочки на стройке избили 14-летнюю сверстницу и выложили видео в интернете, сообщили 13 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Доменико Маджотто. Женская драка. 1775

Причиной избиения стало оскорбление потерпевшей одной из девочек в социальной сети. В интернете появилась также вторая видеозапись, запечатлевшая аналогичный случай избиения другой несовершеннолетней девочки возле калужской школы № 12. Следственными органами начата проверка. Следователем будет дана оценка действиям подростков, наносивших удары, их родителям и органам системы профилактики, призванным вести воспитательную работу с несовершеннолетними.

Девочки-подростки, избившие сверстниц, уже установлены. Среди них есть те, кто состоит на профилактическом учёте, подчеркнули в ведомстве.