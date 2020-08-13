Кострома, 13 августа, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Костромские предприниматели возмущены возвратом запрета на проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе. Часть организаторов праздников, руководителей предприятий общепита и представителей местного бизнес-сообщества считают решения, принятые оперативным штабом при губернаторе, нелогичными и вредными для бизнеса. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

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«Честно говоря, возвращение запретов в такой форме — это полумеры. Если говорить про реальную заботу о людях, то надо вводить запрет на все массовые мероприятия, а не только на общепит. То, что приняли сегодня, больше похоже на формальность. Запрета на частные массовые вечеринки нет. Спокойно снимай коттедж, организуй кейтеринг ‑ и будет тебе счастье. При этом на закрытых вечеринках никто не следит за нормами безопасности. Автобусы пострашней корпоративов, как и магазины. А про ночной режим работы поясните мне, пожалуйста? Ночью COVID-19 более активно к людям прилипает?», — сказала основатель онлайн сообщества предпринимателей Костромской области Айгюль Саидова.

С Саидовой согласна генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Посейдон» (ресторан «Островский причал») Марина Котова. По мнению руководительницы, забота о здоровье людей похвальна, но применение ограничительных мер должно быть последовательным и распространяться на все сферы жизни.

«Если делать ограничения, то жёсткие — сразу всем и везде. А если есть какое-то послабление, русский человек конечно же будет этим пользоваться. Люди начнут искать частные площадки, снимать коттеджи. Получается, что кто-то сейчас будет зарабатывать теневые деньги и не платить налоги, а рестораторы пострадают. Смысл запретов считаю верным, но их применение — непродуманным. Мы еле-еле пережили первую волну, выдохнули 1,5 месяца. Тем, что мы заработали за это время, закрыли часть текущих платежей, коммунальные услуги, но для себя заработать ничего не успели. И как только начался туризм, к нам поехали люди — нас опять закрывают», — возмутилась Марина Котова.

Запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов, поминок и других массовых мероприятий в Костромской области вступает в силу в четверг, 13 августа. Вместе с тем, городских праздников на свежем воздухе ограничения не коснулись. Логику принятых решений власти объяснили объективными факторами — в начале августа в регионе было зафиксировано четыре случая заражений гостей на массовых мероприятиях. По словам представителей областной администрации, все торжества проходили в кафе и ресторанах.

«Я занимаюсь организацией детских праздников и сегодня мне уже позвонили две клиентки — мамы, которые забронировали праздники в заведениях. У кого-то есть возможность организовать праздник в частном доме или в большой квартире, а что делать тем, у кого нет такой возможности? На детском празднике обычно бывает не больше 10 детей, плюс родители, которые и так постоянно между собой общаются. С другой стороны, в День города собрать толпу в 6000 человек на площади разрешается», — поделилась мнением с ИА REGNUM директор агентства детских праздников «Задоринка» Алла Задорова.

Не все костромские бизнесмены восприняли запрет негативно. Бизнес — синоним риска. Чтобы избежать потерь клиентов и средств, рестораторам стоит быть дальновиднее и подстраиваться под предлагаемые обстоятельства, считает ведущий и организатор мероприятий Сергей Черенков:

«Бизнес — это всегда риск. Понятно было ещё в конце марта, что с запретами и мерами так будет как минимум до конца года. Рестораны не закрылись и приняли решение пробовать работать дальше. Им делать нечего, средства вложены… Жалко, да. Но и администрацию понять можно. Все же понимают, что банкеты, дискотеки — это одновременное скопление большой массы людей. Понятно, что при росте статистики это первое, что будут запрещать. Ругать здесь администрацию абсолютно не за что».

Отметим, что предприниматели уже начали искать выход из сложившейся ситуации. В отраслевых чатах начали появляться сообщения о поиске переносных беседок, шатров, и частных пристроек, способных вместить несколько десятков человек.

Примечательно, что защитник интересов предпринимателей бизнес-омбудсмен Костромской области Александр Глебов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал меры, принятые костромскими властями, необходимыми и здравыми.

«Безусловно, экономически запрет скажется на предпринимателях. Однако, в преддверии школьного периода и в сложившихся обстоятельствах эта мера необходима. Здравый смысл в данной ситуации должен быть превыше всего. Общепит не закрывается полностью, кроме этого, всё остальное остаётся открытым — тренажёрные залы, торговые центры», — сказал Александр Глебов.

Справка ИА REGNUM: костромские кафе, рестораны и бары прекратили принимать посетителей 28 марта 2020 года. Позднее, 10 июля общепиту разрешили открыть залы для гостей. Обязательным условием стали маски для персонала и посетителей, дезинфекция помещений и безопасное расстояние между столами. Возможность принимать брачующихся, проводить дни рождения и детские праздники у рестораторов появилась с 1 августа 2020 года.