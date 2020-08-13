Ульяновск, 13 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число выздоровевших меньше количества вновь выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 73 и 94. Такие данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 13 августа в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 10 440 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 94.

Переболели COVID-19 в регионе 7457 человек (74,2% пациентов), из них за последние сутки выздоровели 73 человека. В настоящее время лечение продолжают 2910 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего в Ульяновской области скончались 73 пациента c COVID-19.

Отметим, что в Ульяновской области будет реализован проект «Навигатор общественного здоровья», который «позволит жителям узнать, на какие заболевания следует обратить внимание и какие возможны меры профилактики». Первыми проект запустят Новомалыклинский, Вешкаймский и Ульяновский районы.