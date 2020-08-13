Москва, 13 августа, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В графике президента Российской Федерации Владимира Путина нет встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили 13 августа в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Ранее в нескольких Telegram-каналах со ссылкой на источники сообщили, что Лукашенко якобы вылетел в Москву для встречи с Путиным.

«Нет такой встречи в графике (Путина)», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии не прекращаются стихийные акции протеста против президента этой страны Александра Лукашенко и результатов выборов главы государства 9 августа.

Протесты жестко подавляются белорусскими силовиками, однако начинает нарастать международная реакция на события в Белоруссии, и режим Лукашенко может столкнуться с изоляцией.

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