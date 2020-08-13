Рязань, 13 августа, 2020, 10:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 30 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Рязанской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 13 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтвердили 6655 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписали 16 пациентов, всего выздоровели 5976 человек.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, в Рязанской области скончались 36 пациентов с подтверждённым коронавирусом.