Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Петербурга сообщила сразу о семи случаях наезда на пешеходов за минувшие сутки. В одном случае пострадавший погиб. Еще восемь человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов к строгому соблюдению ПДД, внимательности и осторожности.

Пешеходный переход

«Три наезда произошли из-за нарушений водителями правил проезда пешеходного перехода, четыре — по собственной неосторожности пеших участников дорожного движения (неподчинение сигналам регулирования, переход проезжей части в запрещённом месте (оборудованном пешеходными ограждениями)», — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Новый случай наезда на пешехода произошел уже утром 23 октября в Выборгском районе города. В Учебном переулке в зоне регулируемого пешеходного перехода неустановленный водитель сбил 50-летнюю женщину и скрылся. Однако на месте ДТП осталась часть номерного знака автомобиля, идет розыск злоумышленника. Женщина госпитализирована с тяжелыми травмами.

Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к пешеходному переходу водитель должен снизить скорость и уступить дорогу пешеходам. А пешеходы должны останавливаться перед пешеходным переходом, чтобы убедиться, что водитель заметил их, и только после этого начать движение.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.