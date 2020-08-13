Сакраменто, США, 13 августа, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Пожар природного происхождения начался в национальном заповеднике Анджелес в штате США Калифорния и вскоре распространился на площадь примерно в 4 тыс. га. Об этом 13 августа сообщает телекомпания NBC.

skeeze Лесные пожары

По информации журналистов, в борьбе с пожаром принимают участие сотрудники лесной охраны и противопожарных служб. Также из-за возгорания были эвакуированы жители из почти 100 домов.

При этом в американской Службе лесного хозяйства сообщили, что пожар столь быстро смог распространиться на такой большой территории из-за жаркой погоды, низкого уровня влажности и сильного ветра. Кроме этого, указывается, что данных о пострадавших в результате пожара нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что примерно 3,8 тысячи жителей города Ред-Лейк в канадской провинции Онтарио в центральной части страны вынужденно покинули свои дома из-за распространения лесных пожаров.