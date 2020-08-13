Токио, 13 августа, 2020, 10:39 — ИА Регнум. 12 августа в Токио зарегистрировано 222 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Число новых зараженных в столице вновь превысило 200 человек после двух дней относительно низких показателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным городской администрации, 60% новых зараженных — люди в возрасте 20−40 лет.

Всего в Токио выявлено 16 474 случая заражения. В настоящее время 21 пациент с COVID-19 в городе находится в тяжелом состоянии.