Санкт-Петербург, 13 августа, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области до 66 человек возросло количество жертв коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 стал непосредственной причиной гибели еще четверых заболевших, сообщили 13 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также за сутки в Ленобласти выявили 29 новых заразившихся коронавирусом. Общее число фактов инфицирования за всё время в регионе составляет на сегодня 6291 случай. Суточный уровень заражения в последние дни держится на отметке 28−30 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки в Ленинградской области 16 пациентов, всего коронавирусом переболели 4688 человек.

Напомним, наиболее сложная ситуация с коронавирусом остается в Гатчинском, Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.

За последние сутки в России выявлено 5057 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 907 758 случаев (+0,6% в сутки) в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6098 человек, за всё время пандемии — 716 396 человек.

За последние сутки подтверждено 124 летальных случая. За весь период по России умерло 15 384 человека.