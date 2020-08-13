Москва, 13 августа, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Один из активов миллиардера Алишера Усманова был ликвидирован по решению собственников. В компании «Интеллектуальные ресурсы», которая занималась созданием и использованием баз данных, информационных ресурсов с 1997 года, Усманову принадлежала доля в 58,84%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Kremlin.ru Алишер Усманов

Общество было учреждено в сентябре 1997 года в Москве. Уставный капитал к моменту ликвидации был ниже минимальной величины — всего 8,4 тыс. рублей. Директором был владелец доли в 8,24% Виктор Кошевный. Среди владельцев отметились Илья Эйбельман, Дмитрий Ярский, Михаил Чесалов, МГИ стали и сплавов, Юрий Крупин, Юрий Карабасов, Елена Кошевная, Андрей Арсенов, Михаил Любарский, Александр Шматок и Иван Гордеев. Компания числилась исполнителем как минимум семи госконтрактов на 15,2 млн рублей, из которых пять с Минпромторгом (сумма — более 14,23 млн рублей).

Напомним, Алишер Усманов с капиталом $13 400 млн занял седьмое место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» журнала Forbes. Он является крупным акционером USM Holdings.