Тобольск, Тюменская область, 13 августа, 2020, 09:44 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске дворник с апреля по июль 2020 года у дома 38 в четвёртом микрорайоне собрал с газона под балконами более 60 тысяч окурков. Об этом сообщает паблик «Типичный Тобольск».

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«Это 27 окурков в час и около 360 тысяч рублей на сигареты», — подсчитал один из комментаторов новости.

Жители Тобольска, как вариант, предложили дворнику высыпать собранные окурки под двери тем, кто их сбрасывает с балконов, создавая пожарную опасность для дома и квартир соседей.