Москва, 13 августа, 2020, 07:55 — ИА Регнум. В рамках конкурсного производства обанкротившейся авиакомпании «Полёт» на торги выставлен самолёт АН-124−100. Торги с начальной ценой более 583 млн рублей пройдут в закрытом режиме. Заявки принимают до 17 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Айнур Казымова Ан-124-100 «Руслан»

Торги по продаже имущества ЗАО «Авиакомпания «Полёт» пройдут в форме публичного предложения. Стоимость лота составляет 583 871 715 рублей. Величина снижения цены продажи — 5%. Минимальная цена, по которой готовы продать самолёт, — 90% от начальной цены продажи имущества на торгах, то есть около 525,48 млн рублей. Заявки начнут принимать с 7 сентября.

АН-124−100 относится к классу тяжёлых дальних транспортных самолётов

Напомним, компания «Полёт» разорилась в апреле 2016 года. Арбитраж Москвы ввёл в отношении ЗАО конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвердили Бориса Литти. 5 августа 2020 года обществу продлили срок процедуры — до 12 января 2021 года.

Авиакомпания позиционировалась как первая частная в России.