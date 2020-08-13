Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 13 августа, 2020, 07:42 — ИА Регнум. На Ямале группа злоумышленников разрезала многотонную баржу на металлолом. Ущерб оценивается в 1 миллион 780 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Похитителей баржи поймали с поличным

Полицейскими установлено, что 30-летний гражданин предложил четверым своим ранее судимым знакомым, временно проживающим в Новом Уренгое, быстро обогатиться: стащить металлолом в неохраняемом месте. Используя газорезное оборудование, группа злоумышленников демонтировала баржу, стоявшую в устье реки Пур. Часть разрезанной баржи они успели увезти на двух грузовых автомобилях до задержания полицейскими.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).