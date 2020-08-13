Курган, 13 августа, 2020, 06:41 — ИА Регнум. В Курганской области с 13 августа разрешена работа бань и саун. Об этом сообщил заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов в своём паблике в социальной сети.

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Бани и сауны открываются при условии соблюдения в полном объёме всех необходимых санитарных противокоронавирусных мер.

Напомним, в Курганской области с начала пандемии на утро 13 августа зарегистрировано 2558 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.