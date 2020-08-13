Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 13 августа, 2020, 06:19 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске на улицах устанавливают санитайзеры для дезинфекции рук. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска Санитайзеры на улицах Ноябрьска

Устанавливаются 24 санитайзера в Ноябрьск-парке, на многофункциональных площадках, возле площади Памяти и у городских фонтанов.

Следить за исправностью санитайзеров и наличием в них дезинфицирующего раствора будут организации, которые обслуживают территории в рамках муниципального контракта.