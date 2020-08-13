Скопье, 13 августа, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В 2019 году Северная Македония впервые столкнулась с отрицательным естественным приростом: число умерших на 601 превысило число родившихся. До этого естественный прирост был стабильно положительным и превышал 1500 человек. Об этом 12 августа сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni со ссылкой на государственное статистическое агентство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

Красным выделен естественный прирост населения по годам

Уже несколько лет в стране наблюдалось снижение рождаемости, однако резкий спад произошел в прошлом году.

По мнению социологов, на снижение рождаемости оказало существенное влияние изменение модели построения семьи: переход от традиционной семьи к нуклеарной и более поздний возраст вступления в брак, а также сокращение числа семей с двумя и более детьми.

Несмотря на то, что наиболее чувствительный спад рождаемости приходится на муниципалитеты с македонским населением, отмечается снижение рождаемости и среди албанцев.

Все вышесказанное означает, что страна вступает в фазу «демографического старения». Ситуация усугубляется из-за массового выезда молодежи из страны в поисках перспектив и лучшей жизни.

С 1994 года численность населения Северной Македонии в возрасте до 15 лет сократилась с полумиллиона до 360 тысяч, а число лиц старше 65 лет увеличилось с 160 до 250 тысяч.