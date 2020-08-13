Скопье, 13 августа, 2020, 08:50 — ИА Регнум. Вечером 12 августа в администрации президента Северной Македонии Стево Пендаровски сообщили, что 13 августа в 12:00 по местному времени мандат на формирование правительства Северной Македонии будет передан главе Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорану Заеву. Об этом передает албанское новостное агентство Telegrafi.

Влада на Република Македонија Зоран Заев

В пресс-релизе администрации говорится, что Заев уведомил президента о том, что он уже начал переговоры с рядом партий и добился поддержки своей кандидатуры парламентским большинством.

В настоящее время Заев ведет переговоры о коалиции с албанским Демократическим союзом за интеграцию и блоком оппозиционных албанских партий Македонии — Альянсом за албанцев и Альтернативой.