Краснодар, 13 августа, 2020, 04:02 — ИА Регнум. По инициативе департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края арбитражем региона на пять месяцев с момента вступления в законную силу решения суда была приостановлена деятельность по привлечению денежных средств дольщиков дома на Шоссе Нефтяников в Краснодаре. Застройщиком выступает ООО «Краснодар Сити», которое фигурирует в уголовном деле, возбуждённом в отношении экс-руководителя компании. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Компания реализует второй этап строительства по проекту «Многоэтажная жилая застройка по ул. Шоссе Нефтяников, в г. Краснодар». Разрешение на возведение объекта было выдано в 2016 году, а первый договор участия в долевом строительстве зарегистрирован в управлении Росреестра по Краснодарскому краю в марте того же года.

Согласно представленной застройщиком отчётности срок передачи объекта дольщикам «устанавливался на 29.08.2019 и 31.12.2019 года», но общество «обязанность по передаче объекта долевого строительства задержало более чем на три месяца». Департамент уточнил, что неоднократно применял меры воздействия к застройщику по факту нарушений.

Напомним, в мае 2020 года прокуратура сообщила о задержании депутата Законодательного собрания Краснодарского края. Его заподозрили в причастности к хищению средств дольщиков дома на улице Шоссе нефтяников в Краснодаре. Депутат был главой фирмы «Краснодар Сити». В конце июля 2020 года на посту директора Андрея Сигидина сменил Николай Тутубалин.

Следователи считают, что стоимость выполненных работ была завышена, а средства дольщиков в размере 230 млн рублей — похищены.

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