Минск, 13 августа, 2020, 00:40 — ИА Регнум. Двое жителей Минска были задержаны с поличным при изготовлении бутылок с зажигательной смесью («коктейлей Молотова») на улице Якубовского, сообщили 12 августа в пресс-службе МВД Белоруссии.

Mil.ru Бутылки с зажигательной смесью

«При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — сказала пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, в Белоруссии четвёртый день подряд проходят акции протеста против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «коктейли Молотова» появились на улицах Минска 10 августа, протестующие закидали ими ОМОН в момент, когда бойцы выдвинулись для проведения задержаний.

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