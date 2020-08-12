Измениться должен Путин, а не США — The Washington Post
Вашингтон, 12 августа, 2020, 23:59 — ИА Регнум. The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
Автор издания отвечает на предложение более сотни экспертов и политиков, включая бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца и бывшего министра обороны США Уильяма Перри, поддержавших открытое письмо с требованием нормализации отношений с Россией.
Апеллируя к мнениям «независимого сенатора»Ангуса Кинга и главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванина, а также расхожим мифам о «русском вмешательстве» во всё на свете и «российских охотниках за головами из ГРУ», автор делает вывод, что делать это категорически запрещено.
Увлекательные попытки автора разобраться в мотивах президента России Владимира Путина перемежаются с перечислением всех его «грехов» и «преступлений», из которых «подрыв демократии», пожалуй, самое невинное развлечение.
Колумнист The Washington Post заключает, что это не США должны «начать переосмысление», а «озлобленный Кремль», который «поклоняется иконам холодной войны» и «продолжает дразнить Соединенные Штаты».
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