Вашингтон, 12 августа, 2020, 23:59 — ИА Регнум. The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русское вмешательство»

Автор издания отвечает на предложение более сотни экспертов и политиков, включая бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца и бывшего министра обороны США Уильяма Перри, поддержавших открытое письмо с требованием нормализации отношений с Россией.

Апеллируя к мнениям «независимого сенатора»Ангуса Кинга и главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванина, а также расхожим мифам о «русском вмешательстве» во всё на свете и «российских охотниках за головами из ГРУ», автор делает вывод, что делать это категорически запрещено.

В своем стремлении к признанию и к мести Путин попирает нормы международного поведения… Этот русский лидер не остановится до тех пор, пока кто-то не бросит ему вызов, — пишет Игнатиус.

Путин застрял в бесконечной петле мести. Советского Союза больше нет, а холодная война уже стала древней историей — но не для бывшего сотрудника КГБ… (Ему) недостаточно лишь очернить его врагов; он активно преследует их и пытается их убить.

Вместо того, чтобы реформировать российскую коррумпированную, авторитарную систему, он работает над тем, чтобы подорвать хрупкую демократию Соединенных Штатов.

Увлекательные попытки автора разобраться в мотивах президента России Владимира Путина перемежаются с перечислением всех его «грехов» и «преступлений», из которых «подрыв демократии», пожалуй, самое невинное развлечение.

Россия использует целый ряд средств для того, чтобы очернить бывшего вице-президента Джо Байдена, — отмечает автор статьи в The Washington Post.

Существуют… доказательства связи между офицерами ГРУ, участвующими в операциях в Афганистане, и их коллегами из ГРУ, совершившими… попытку убийства российского перебежчика Сергея Скрипаля.

Тайные операции ГРУ были настолько наглыми, что его офицеры даже создали во Французских Альпах «тыловую базу»… Как Соединенным Штатам иметь дело с Путиным?

Колумнист The Washington Post заключает, что это не США должны «начать переосмысление», а «озлобленный Кремль», который «поклоняется иконам холодной войны» и «продолжает дразнить Соединенные Штаты».

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