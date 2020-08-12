Могадишо, 12 августа, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Один человек погиб и один получил ранение в результате взрыва в сомалийской столице 12 августа, сообщает Gubjug News.

AMISOM Public Information Взрыв. Могадишо

Взрыв прогремел в районе Вабери во время движения автомобиля, зацепившего растяжку на дороге. Погибший и раненый — это те люди, которые находились в автомобиле.

Напомним, предыдущий теракт в Сомали произошёл 8 августа — возле ворот базы вооружённых сил в районе Варта-Набада. Погибли девять человек.