Вашингтон, 12 августа, 2020, 22:41 — ИА Регнум. «Трезвые умы» начали осознавать, что Соединенным Штатам и России необходима «перезагрузка», пишет историк и публицист Дэниэл Ларисон в статье «Отношения между США и Россией: требуется экстренная реанимация», 12 августа опубликованной The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россиия

Эксперт отмечает, что отношения между странами «хуже, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», и это может привести к печальным геополитическим последствиям.

«Антироссийская истерия последних четырех лет заглушила почти все разумные дискуссии о возможном сотрудничестве между нашими правительствами, и это должно измениться, если есть шанс предотвратить полный коллапс» , — пишет автор статьи.

Ларисон отмечает, что президенту США Дональду Трампу«удалось совместить» приязненное отношение к президенту России Владимиру Путину с «привычкой поддерживать только ту политику, которая ухудшает отношения с Москвой».

Этой же политике способствуют «внутренние пристрастные критики» Трампа, которые поддерживают «коллективную панику» в отношении предполагаемого влияния властей России на президента США. Даже «скромное сокращение американских войск в Германии многие оценили как подарок Путину».

«Очевидно, что политика США и России отчаянно нуждается в переосмыслении. Это аргумент, который десятки ученых и бывших официальных лиц приводят в новом открытом письме, которое было впервые опубликовано на прошлой неделе» , — пишет Ларисон.

(Они) приводят простой, но важный аргумент в пользу того, что американо-российские отношения слишком важны для международной безопасности, чтобы оставлять их без присмотра… и дают ряд разумных рекомендаций, чтобы начать исправлять опасный дрейф в этих отношениях.

«Одной из самых важных рекомендаций» Ларисон называет «полное возобновление нормальных дипломатических отношений», которые сильно пострадали за последние пять лет.

Авторы письма напоминают, что США и Россия обладают достаточным военным потенциалом, чтобы «уничтожить друг друга и за 30 минут покончить с цивилизацией», и призывают к продлению договора СНВ и сохранению Договора по открытому небу, которые являются «существенным элементом» мировой безопасности.

Также они призывают «более гибко» подходить к санкциям, которые из «вспомогательного средства» стали средством срыва переговоров.

«Две темы, которым… уделяется мало внимания, — добавляет автор статьи для The American Conservative, — это расширение НАТО и противоракетная оборона… Россия категорически против того и другого, и при внимательном рассмотрении США могут отказаться от обоих, не отказавшись ни от чего важного.

Дальнейшее расширение НАТО не приносит альянсу ничего, кроме новых обязательств и территорий, которые он не может реально защитить. Альянс должен ввести мораторий на добавление новых членов.

ПРО столь же политически вредна, как и технически бесполезна. Она беспокоит русских, никак не увеличивает безопасность Европы или США, и представляет собой бесполезную работу, на которую ежегодно тратятся миллиарды долларов.

Автор The American Conservative заключает, что Белому дому нужна «более зрелая и сдержанная внешняя политика, которая признает, что у России есть законные интересы. Это потребует коренного пересмотра подхода администраций обеих сторон к отношениям с Москвой».

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