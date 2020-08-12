США и России нужна срочная «перезагрузка» — American Conservative
Вашингтон, 12 августа, 2020, 22:41 — ИА Регнум. «Трезвые умы» начали осознавать, что Соединенным Штатам и России необходима «перезагрузка», пишет историк и публицист Дэниэл Ларисон в статье «Отношения между США и Россией: требуется экстренная реанимация», 12 августа опубликованной The American Conservative.
Эксперт отмечает, что отношения между странами «хуже, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», и это может привести к печальным геополитическим последствиям.
Ларисон отмечает, что президенту США Дональду Трампу«удалось совместить» приязненное отношение к президенту России Владимиру Путину с «привычкой поддерживать только ту политику, которая ухудшает отношения с Москвой».
Этой же политике способствуют «внутренние пристрастные критики» Трампа, которые поддерживают «коллективную панику» в отношении предполагаемого влияния властей России на президента США. Даже «скромное сокращение американских войск в Германии многие оценили как подарок Путину».
«Одной из самых важных рекомендаций» Ларисон называет «полное возобновление нормальных дипломатических отношений», которые сильно пострадали за последние пять лет.
Авторы письма напоминают, что США и Россия обладают достаточным военным потенциалом, чтобы «уничтожить друг друга и за 30 минут покончить с цивилизацией», и призывают к продлению договора СНВ и сохранению Договора по открытому небу, которые являются «существенным элементом» мировой безопасности.
Также они призывают «более гибко» подходить к санкциям, которые из «вспомогательного средства» стали средством срыва переговоров.
Автор The American Conservative заключает, что Белому дому нужна «более зрелая и сдержанная внешняя политика, которая признает, что у России есть законные интересы. Это потребует коренного пересмотра подхода администраций обеих сторон к отношениям с Москвой».
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