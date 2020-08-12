Помпео объяснил чехам, что Россия «пытается подорвать» их «демократию»
Прага, 12 августа, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Очередное антироссийское заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео — на этот раз в парламенте Чехии. 12 августа он заявил, что чехи являют собой пример народа, которому, как и другим европейским народам, якобы угрожает Россия.
Kremlin.ru
Майк Помпео
«Россия продолжает попытки подорвать вашу демократию и вашу безопасность, ведёт кампанию дезинформации и кибератаки».
Он добавил, что не все «авторитарные режимы» погибли к концу холодной войны.
«И хотя мы надеялись, что эти режимы ушли в прошлое, наши надежды оказались преждевременными».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношение властей Чехии к России и её, а также чешскому советскому прошлому демонстрирует ситуация с памятником маршалу Ивану Коневу, который демонтировали власти Праги.