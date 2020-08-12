Киев, 12 августа, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Экс-президент Украины и лидер политической партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко обратился к властям Белоруссии с призывом прекратить насилие против граждан, освободить политических заключённых и провести новые президентские выборы. Соответствующее видеообращение опубликовано вечером 12 августа на странице политика в Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Я не могу молча наблюдать за тем, как Белоруссия сползает в водоворот хаоса и политической неопределённости. Белорусские власти должны найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире», — заявил экс-президент Украины.

Порошенко призвал власти Белоруссии «немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательства к насилию», а также освободить из-под стражи политических заключённых и мирных протестующих и «прекратить преследование политических оппонентов».

По мнению Порошенко, белорусская власть также должна «обеспечить инклюзивный и открытый диалог» с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ, Совета Европы и представителей ведущих международных организаций и структур в качестве наблюдателей.

Кроме этого, экс-президент призвал действующие власти Украины «в контакте с партнёрами поЛюблинскому треугольнику назначить специального представителя по Белоруссии, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль Украины в регионе».

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