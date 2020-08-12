Выходки Black Lives Matter американские СМИ назвали российской пропагандой
Вашингтон, 12 августа, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Российской пропагандой назвал автор статьи в The New York Times действия активистов движения Black Lives Matter по сожжению флага США и Библии.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Во всём виноваты русские
Напомним, Black Lives Matter были замечены в том, что бросали в костёр во время беспорядков в городе Портленде (штат Орегон, США) томики Библии.
Как сообщали американские СМИ, они делали это под лозунгом «Иисус был белым». Это произошло 1 августа 2020 г., а раньше они были замечены в том, что сожгли обмотанную американским флагом голову свиньи.