Москва, 12 августа, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Намерение оказывать помощь народу Ливана выразили министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонных переговоров 12 августа.

Rassian.news.cn Последствия взрыва в Бейруте

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, беседа затронула «широкий спектр вопросов многопланового двустороннего взаимодействия», в том числе выполнение соглашений, достигнутых российским президентом Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии в середине октября прошлого года.

Что касается Ливана, Москва и Эр-Рияд «подчеркнули солидарность с дружественным Ливаном в связи со взрывом в порту Бейрута».

Обе стороны выразили «намерение оказывать ливанскому народу необходимую помощь в преодолении последствий этого трагического инцидента».

Была отмечена «важность создания благоприятных внешних условий, в которых сами ливанцы через инклюзивный диалог всех основных этноконфессиональных групп смогут договориться о путях формирования нового правительства».

Говоря о других проблемах Ближнего Востока, Лавров и Фархан согласились, что нужен режим прекращения боевых действий в Ливии, а также скорейший «перезапуск инклюзивного межливийского диалога в рамках механизмов, созданных решениями Берлинской мирной конференции и одобренных в резолюции 2510 СБ ООН».

Обсудили министры и проблему ближневосточного урегулирования (Израиль — Палестина), которое находится в тупиковом состоянии.

Также Москва выразила одобрение действиям Эр-Рияда, председательствующего сейчас в G20, и готовность «содействовать достижению значимых результатов предстоящего саммита лидеров и других мероприятий» этой международной площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС РФ завершили спасательную операцию в Бейруте, начатую после взрыва в порту 4 августа.

Читайте подробнее:Путину доложили об окончании работ группировки МЧС РФ в Ливане