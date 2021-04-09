Бишкек, 12 августа, 2020, 20:06 — ИА Регнум. «Пандемия обнажила все проблемы системы здравоохранения. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос комплексно для улучшения ситуации», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время беседы с персоналом Баткенской областной больницы.

President.kg Сооронбай Жээнбеков во время посещения больницы

По словам главы государства, он «хорошо осведомлен о проблемах киргизстанского здравоохранения».

Жээнбеков пообещал построить в регионах новые больницы, а здания, пригодные к ремонту, оборудовать под полноценные медицинские учреждения.

«Как вы знаете, в рамках государственной политики регионального развития уделяется особое внимание отдаленным районам нашей страны», — сказал он.

Подводя итог, президент Киргизии призвал медиков активно вовлекаться в процесс цифровизации медицинской сферы для создания комфортных условий для пациентов.