Москва, 12 августа, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем. Об этом сообщили 12 августа в Национальном центре управления обороной.

Mil.ru Истребитили Су-27

Как сообщается, над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе России. Для их опознания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после разворота американских самолётов от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что весь полёт российского Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.