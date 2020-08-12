Турин, Италия, 12 августа, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» объявил о досрочном расторжении контракта с 33-летним опорный полузащитником сборной Франции Блезом Матюиди. Футболист выступал за «старую синьору» с лета 2017-го года.

Christophe Pelletier Блез Матюиди

В прошедшем сезоне хавбэк принял участие в 35-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о заинтересованности к французу со стороны «Интера Майами».