Москва, 12 августа, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 1646 автомобилей. Об этом сообщает 12 августа пресс-служба Росстандарта.

Эмблема Mersedes-Benz

Как уточняется, отзыву подлежат 1644 автомобиля Mercedes-Benz G-Класса, изготовленных в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года.

Причиной отзыва названо возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала на данных транспортных средствах.

Кроме этого, из-за некорректного параметрирования программного обеспечения блока управления двигателем отзывается два автомобиля Mercedes-Benz Vito, реализованных в июле 2018 года.

Сообщается, что на отзываемых транспортных средствах будут проверены и, при необходимости, заменены исполнительные элементы блокировок дифференциала, а также исправлено некорректное параметрирование программного обеспечения. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.