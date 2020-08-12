Нейпьидо, 12 августа, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила, что ее страна готова приобрести у Российской Федерации вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, если Всемирная организация здравоохранения даст положительное заключение о ее эффективности и безопасности.

Вакцина

В ходе онлайн-совещания с постоянным секретарем министерства здравоохранения и спорта Мьянмы доктором Тет Кхайн Вин государственный секретарь этой страны Аун Сан Су Чжи обсудила ситуацию с вакциной против коронавируса.

Было объявлено, что в том случае, если безопаность российской вакцины против коронавируса будет подтверждена ВОЗ, то Мьянма готова закупить её у России, а также рассчитывает на помощь от Всемирной организации здравоохранения странам с низким и средним доходом.