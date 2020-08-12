Кольчугино, Владимирская область, 12 августа, 2020, 19:40 — ИА Регнум. В городе Кольчугино Владимирской области 12 августа произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице Луговой. Об этом ИА REGNUMа сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

33.mchs.gov.ru Ликвидация пожара в Кольчугино

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В деревянном двухэтажном доме загорелась кровля. Жильцы эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет. Сейчас все 24 человека размещены у родственников.

Огонь был локализован в 16:50 и в 17:22 — ликвидирован полностью. С огнём боролись 32 человека и 11 единиц техники.

Причина пожара устанавливается. Основные версии — неосторожное обращение с огнём и неисправность электропроводки.