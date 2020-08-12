Магнитогорск, Челябинская область, 12 августа, 2020, 19:34 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области инвалиды, страдающие диабетом, были обеспечены лекарственными препаратами лишь после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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Проверку в одной из больниц провели городская общественная палата и прокуратура Орджоникидзевского района. Оказалось, что инсулинозависимые лица, инвалиды-диабетики, не обеспечивались необходимыми лекарствами, этиловым спиртом, иглами, шприцами и средствами диагностики. В частности, рецепты на бесплатное получение людям не выписывали в 2019—2020 годах.

К настоящему времени пациенты обеспечены необходимыми предметами и лекарствами. А четверо виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.