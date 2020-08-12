Тибетский автономный район, Китай, 12 августа, 2020, 19:33 — ИА Регнум. В Тибетском автономном районе (ТАР) КНР проводится туристический эксперимент; в регионе открылись шесть баз для зеленого и оздоровительного туризма, сообщает 12 августа Синьхуа со ссылкой на региональные власти.

Esther Lee Тибет

Две из баз — в селе Тадунг близь административного центра ТАР города Лхасы и в районе Янбыцзин — имеют статус курортных зон и славятся своими горячими источниками. В частности, комплекс оздоровительного туризма Тадунга ежегодно привлекает более миллиона туристов, принося среднегодовой доход в пределах 21 млн юаней (около 3 млн долларов).

Центральное направление оздоровительного туризма Тибета — бальнеотерапия, в процессе которой применяются методы местной традиционной медицины. В настоящее время между вновь открывшимися в регионе туристическими базами и центральными туристическими агентствами действуют комплексные договоры о сотрудничестве.