Пекин, 12 августа, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Китайские СМИ уделяют значительное внимание позиции России по укреплению международного сотрудничества в ходе борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Так, агентство Синьхуа 12 августа информирует об интервью главы МИД России Сергея Лаврова газете «Аргументы и факты», отмечая, что российский министр высказался за налаживание широких контактов в борьбе против общепланетарных вызовов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Агентство особенно отмечает слова Лаврова о том, что эпидемия разорвала многие цепочки связей, в том числе политических, между странами, а также оказала негативе воздействие на многие аспекты социально-экономической жизни мирового сообщества. Вирус разорвал привычные связи и спровоцировал глубокий экономический кризис, выход из которого предстоит долгий. Эта угроза, по словам Лаврова, имеет «трансграничную проекцию», и никому в современном мире не удастся «отсидеться в стороне».

Ряд стран, в числе которых угадываются США, по мнению российской стороны, пытается «воспользоваться кризисом ради удовлетворения своих геополитических и экономических амбиций», проводится политика «санкционного удушения неугодных государств». Синьхуа обращает особое внимание на вывод, сделанный главой российской дипломатии: объединению усилий против этого общего вызова не может быть разумной альтернативы.